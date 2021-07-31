Çorum’da elektrikli bisikletlere ceza yağdı

FATİH BATTAR

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan motosiklet kazalarının önüne geçmek için motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yaptı.

Şehrin belirli noktalarında yapılan uygulamada tescilsiz elektrikli bisikletlere el konularak, sürücülere bin 700 TL ceza kesildi.

1 Ocak 2016 itibariyle değişen Karayolları Trafik Yönetmeliği, gücü 0,26-4 kw arasında olan eletrikli bisikletlerin kullanılabilmesi için, sürücülerin en az M sınıfı ehliyet sahibi olmalarını gerektiren kanunun getirilmesinin ardından ekipler, elektrikli bisikletlerin tescil kayıtlarını ve sürücülerinin sürücü belgelerini sorguladı. Tescilsiz elektrikli bisiklet sahiplerine bin 700 TL para cezası uygulanırken, araçları da tescil yapılana kadar trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Ehliyetsiz elektrikli bisiklet kullanmanın cezası araç kendinize aitse 1700 TL, araç kendinize ait değilse 1300 TL civarında da araç sahibine ceza yazılıyor.

Çorum Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 21:41