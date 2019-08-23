Çorum’da ‘Emine Bulut’ için eylem yapılacak

FATİH BATTAR

Çorum Kadın Meclisi, Pazar günü Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda Kırıkkale’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yapacak.

Türkiye’de Kadın Meclisleri aralarında Çorum’un da bulunduğu 15 ilde Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde hayatını kaybeden ve tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Emine Bulut için eylem yapacak.

Çorum’da da Çorum İl Kadın Meclisi yarın Hürriyet Meydanı’nda kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti için eylem yapacak.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

Talihsiz kadının "Ölmek istemiyorum" çığlıkları herkesin kulaklarında çınlarken, Bulut, kocası tarafından boğazından bıçaklanmış, kurtarılamamıştı... O anlar ise biri tarafından kayda alınmıştı. Twitter'dan ortaya atılan bir iddiaya göre; talihsiz kadına doğru ilk yardım yapılsaydı şu an hayatta olabilirdi. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında çalışmalara başladı.

EMİNE BULUT CİNAYETİ HAKKINDA

Olay, 18 Ağustos'ta Kırıkkale Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"HAKARET EDİNCE SİNİRLENİP BIÇAKLA VURDUM"

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 18:20