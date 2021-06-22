Çorum’da ‘Evde Nüfus Cüzdanı’ hizmeti

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi kapsamında evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engellileri parmak izinden evrak imzalanmasına kadar tüm işlemleri nüfus memurları tarafından vatandaşların evlerinde tamamlanıyor.

Bu kapsamda Çorum Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek adreslerinde kimlik kartı başvurularını alıyor.

Fiziki engeli, hastalığı veya yaşlılık sebeplerinden dolayı Nüfus Müdürlükleri’ne gidemeyen vatandaşların işlemleri, görevli elemanlar tarafından bizzat bulunduğu ikametgâhında yapılıyor. Mazereti nedeni ile kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların, gezici kayıt terminali ile ikamet adreslerinden kimlik kartı başvuruları alınıyor. Engelli veya yaşlı vatandaşların yakınlarının İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek, durumlarını belgelemeleri halinde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Çorum Nüfus ve Vatandaşlık İlçe Müdürlüğü ekipleri de dün iki yaşlı vatandaşın ikametlerine giderek, yeni kimlik kartı başvurusu işlemlerini yaptı.