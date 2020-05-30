Çorum’da fetih coşkusu

FATİH BATTAR

İstanbul'un fethinin 567.yıl dönümü Çorum’da da coşkuyla kutlandı. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul’un Fethi’nin 567.yılı dönümü nedeniyle 9 pare top atışı gerçekleştirildi.

Akşemseddin Cami önünde gerçekleştirilen fetih kutlaması Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Kutlama programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Tarih boyunca mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olan Türk milleti, dün olduğu gibi bugünde mazlum ve mağdurun yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam ediyor. Bu millet Allah yolunda oldukça tüm dünyaya kafa tutmaya devam edecek. Bugün çifte mutluluk yaşadık. Hem İstanbul’un fethinin 567.yıl dönümünü kutluyoruz hem de camilerimizin 74 gün sonra yeniden açılmasının sevincini yaşıyoruz. Bugün burada Adını Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Akşemseddin Hazretlerinden alan Akşemseddin Camii'mizde fethin 567. Yıldönümünü kutlayacağız.” dedi

Kutlama programı 9 pare top atışı ile sona erdi.