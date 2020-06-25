Çorum’da fiber dönüşüm sürüyor

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Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Çorum’da fiber internet dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Türk Telekom İl Müdürü Veysel Akçıl, il genelindeki dönüşüm oranının yüzde 70’e ulaştığını açıkladı.

Çorum halkının, son teknoloji ürünü, en hızlı internet bağlantısı imkanına kavuşması için gayretle çalıştıklarını anlatan Veysel Akçıl, devam eden altyapı dönüşümünü önümüzdeki yıllarda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

BUHARA’YA HIZLI ÇÖZÜM

Buharaevler Mahallesi 11. Sokak’ta devam eden altyapı yenileme çalışmasından da bahseden Veysel Akçıl, bir apartman sakininin Türk Telekom’a ait kabloyu kesmesi ve onarıma müsade etmemesi nedeniyle ortaya çıkan soruna kapsamlı bir çözüm sağladıklarını kaydetti.

80’e yakın abonenin mağdur olmasına sebep olan problem için Türk Telekom ekiplerinin seferber olduğunu vurgulayan Akçıl, birkaç ayı bulabilen fiber altyapı internet erişimi projesini kısa sürede başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalışmalarda emeği geçen personeline teşekkür eden Akçıl, “Dün itibariyle bölgedeki 8 blokta bulunan abonelerimize fiber hızında internet erişimi sunmaya başladık” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Daha önce bakır kaplolar aracılığıyla internet erişiminin sağlandığı Buhara 11. Sokak’ta fiber dönüşüm tamamlandı.

Türk Telekom tarafından hediye edilen yeni nesil modemleriyle internet erişiminin keyfini yaşayan vatandaşlar, sağlanan çözümden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bir komşularının hatası yüzünden yaşadıkları iletişim mağduriyetinin sona ermesinden mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, arızanın çözümü için gerekli çalışmaları yapan Türk Telekom yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 18:11