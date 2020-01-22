Çorum’da geçtiğimiz yıl 190 kişi intihara teşebbüs etti

FATİH BATTAR

İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘İntihar ve Medya’ konulu toplantıda açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacı, Çorum’da geçtiğimiz yıl 190 kişinin intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

İl İntiharı Önleme Kurulu, Çorum'da İntiharı Önleme Eylem Planı kapsamında medyanın intiharlar üzerindeki etkisini anlatabilmek için Çorum’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İlhan Demirbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ünlü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çorum AMETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ebru Çobanoğlu, 112 Başhekimi Dr. Esme Pehlivan ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çorum AMETEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ebru Çobanoğlu medyanın intiharlara etkisi ile ilgili bir sunum yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 800 bin kişi intihara bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Çobanoğlu, her 40 saniyede de bir kişinin intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Kaba intihar hızında Çorum’un Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu aktaran Çobanoğlu, Çorum’da 2013-2017 yılları arasında intihar nedenleri araştırmasında en çok nedeni bilinmeyen intiharlar olduğunu aktardı.

İntihar haberlerinin taklit intiharları beraberinde getirdiğini belirten Çobanoğlu; “Bu etkiyi azaltmak için intihar haberlerinde yöntem ve ayrıntılara yer verilmemeli." dedi.

Medyada yer alan haberlerde intiharın normalleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, "İntihar, önlenebilir bir süreç. Ancak haberde intiharın şekli, mekanı ya da hikayesi gibi detaylar, intiharı normalleştirebiliyor ya da intihar eden kişinin kahramanlaştırılması, haberde kullanılan görseller de intiharı teşvik eden etmenler arasında yer alıyor. İntihar haberleri, taklit intiharları beraberinde getiriyor. Bu etkiyi azaltmak için intihar haberlerinde yöntem ve ayrıntılara yer verilmemeli." diye konuştu.

Çobanoğlu; “Medyada intihar vakalarının tüm detaylarıyla, dramatize edilerek, görsel öğeler eşliğinde sunulmasının, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler yarattığı biliniyor. Hem ülkemizde hem de dünyada medyada intihar haberlerinin veriliş biçimine dikkat edilmediği zaman intihar girişimlerinin arttığını gösteren çok sayıda örnek var. Yıllar önce Boğaziçi Köprüsü’nde intihar girişimi haberlerinin verilmesinin kesilmesinden sonra intihar girişimlerinin azalması, Avusturya’da intihar haberlerinin kısıtlanmasından sonra intihar olgularının azalması gibi örnekler intiharın medyada yer alışı ile gerçekleşmesi arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor. Biliyoruz ki intihar eyleminin açıkça tarif edilmesinden, medyada ayrıntılı resimler, görüntülerle verilmesinden sonra benzer yöntemi kullanarak gerçekleşen intiharların arttığı bildirilmiştir. İntiharın medyada bu biçimde sunulması sonucunda intihar girişimi ile koşut olarak tehlikeli davranışlarda bulunma sıklığı ve depresyon oranlarında da artış gözlenmiştir.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 19:20