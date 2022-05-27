Çorum’da genç iş adamları dernek kurdu

FATİH BATTAR

Çorum Genç İşadamları Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Başkanlığını Burak Küçükbenli’nin yaptığı Genç İşadamları Derneği (GİAD), Çorum Şubesi Ticaret ve Sanayi Odası Fuar alanı karşısında hizmete girdi.

GİAD’ın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Ertuğrul Onat, kurum müdürleri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli; “Çorum’da 7 kurucu üye ile başlayıp bugün 51 genç iş insanını bir araya getirdik.” dedi

Dernek olarak amaçlarının üretimi artırmak olduğunu ifade eden Küçükbenli; “Anadolu’nun incisi Çorum’a değer katmaya, iş dünyasının istek ve taleplerine sözcü olmaya, inovatif bakış açımızla yol gösterici olmaya geldik.” diye konuştu

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri Çorum GİAD’ı gezerek dernek hakkında bilgi aldı.