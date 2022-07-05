Çorum’da gençler tarıma yönlendirilecek

FATİH BATTAR

Son yıllarda dünyada gıda krizi yaşanırken, Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlükleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri arasında imzalanan protokol ile gençlerin tarıma yönlendirilmesi hedefleniyor.

Pandemi ve savaş nedeniyle tarımın önemi bir kez daha öne çıkarken, Türkiye’de gıda krizinin önüne geçilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol anlaşması imzalandı.

Yapılan işbirliği kapsamında özellikle tarım şehirlerine Tarım Meslek Lisesi kurularak, gençlerin tarıma yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Çorum’da Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı arasında protokol anlaşması imzalandı.

Türkiye genelinde "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" isimli 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsayan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Kodek, protokol ile tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi Türkiye’de de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün arttığını ifade eden Kodek; “Bu bağlamda bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. 'Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken, üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan veren politikaları uygulamaya koymuştur. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde işbirliği protokolü imzalamıştır" dedi.

Protokolün Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsadığını belirten Kodek; "Bu protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek olup, yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak ve alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecektir. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak, alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacaktır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu işbirliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta işbirliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise sanayide olduğu gibi tarımda da ara eleman sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, Osmancık’a açılacak olan Tarım Meslek Lisesi’nin önemli olduğunu söyledi.