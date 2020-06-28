Çorum’da GES projelerine ilgi artıyor

RECEP MEBET

Ceyotek Mühendislik yetkilisi Çağrı Ekinci, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine ilginin arttığını açıkladı.

Elektrik-Elektronik Mühendisi ve EKB Uzmanı Çağrı Ekinci, “Yıllık güneşlenme ortalamasının 7 saat olduğu Çorum’da güneş enerjisi dönüşümüne talep artıyor” dedi.

“Güneş enerjisi sayesinde çatıda elektrik üreterek para kazanmanın tam zamanı” diyen Çağrı Ekinci, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun da sağladığı yüzde 50’den başlayan hibe seçenekleri de GES’lerin kurulmasını cazip kılıyor” diye konuştu.

Ceyotek Elektrik Otomasyon Mühendislik olarak geçen sene IPARD II Programı kapsamında yüzde 70’lik hibe desteği ile Çorum’da proje geliştiren tek firma olduklarını vurgulayan Ekinci, “Elektrik-Elektronik Mühendisimiz Esra Şahin, Çelikler Çeltik firması yöneticisi Semih Çelik ile beraber ilk projeyi gerçekleştirmek için adımları attılar. Bu proje kapsamında Çelikler Çeltik Fabrikası çatısına kurulacak 350 kWp kapasiteli GES ile tesisin enerji ihtiyacı karşılanacağı gibi kalan kısmı elektrik dağıtım firmalarına satılarak yatırımın 2,5 yılda kendini amorti ederek kâra geçilmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Çorum’da kurulması planlanan 3 tesisin proje çalışmalarının da yapıldığını anlatan Ekinci, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şahin Hurdacılık Metal Sanayi ve Geri Dönüşüm Tesisi çatısında 250 kWp kapasiteli bir GES kurulacağını kaydetti.

TKDK desteğiyle kurulması hedeflenen GES’ler için başvuru sürecinin Temmuz ayında da devam edeceğini belirten Ekinci, yatırım açısından en hızlı geri dönüşün Organize Sanayi Bölgesi’nde hayat bulduğunu söyledi.

Ekinci, konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi, Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde numara 7/B’de hizmet veren Ceyotek Mühendislik’e davet etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 22:42