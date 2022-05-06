Çorum’da günde 210 araç ceza yiyor!

FATİH BATTAR

14 Şubat tarihinde Çorum-Sungurlu arasında yaklaşık faaliyete geçen "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" ile birlikte kazalarda yüzde 90 azalma olurken, günde 210 araca hız ihlalinden ceza kesiliyor.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek Yaydiğin Kavşağı’nda EDS’nin başlangıç noktasında bir basın toplantısı düzenleyerek, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorum’da 14 Şubat tarihinden itibaren Çorum-Sungurlu, Sungurlu-Çorum arası olmak üzere uzunluğu 61 kilometre olan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’nin kurulumunun tamamlanarak aktif hale getirildiğini belirten Şimşek, karayollarınca sürücüleri bilgilendirmek amacıyla gerekli işaret ve ikaz levhalarının yerleştirildiğini söyledi.

Çorum-Sungurlu ve Sungurlu Çorum arasında günlük 15 bin 600 aracın geçiş yaptığını ifade eden Şimşek; “Her iki hız koridorunda Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. Maddesinde bölünmüş yollar için araç sınıfına göre belirlenen hız limitleri uygulanmaktadır. Otomobiller için 110 kilometre, panelvan araçlar için 100 kilometre, minibüs-otobüs cinsi araçlar için 90 kilometre, kamyon-kamyonet ve çekici cinsi araçlar için 85 kilometre diğer araçlar için ise aynı yönetmelikte belirtilen hız sınırları geçerlidir. Sistem 24 saat esasına göre çalışmakta olup kurulumundan bugüne kadar yapılan istatistiki çalışmalarda bu bölgede ölümlü trafik kazaların yaşanmadığı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 90 oranın da bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu anlamda ortalama hız koridorunun ceza yazmak amacıyla değil, kazaların azaltılmasına yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu koridorların olduğu bölümde günlük 15 bin 600 araç geçiş yapmakta olup ortalama kurullara uymayan 210 araca cezai işlem uygulanmaktadır” dedi.

Basın mensuplarının şehir içi EDS’nin ne zaman başlayacağı sorusuna da cevap veren Şimşek, Çevre Yolu’nda özellikle İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla kurulması planlanan EDS’nin kurulum yazısının İçişleri Bakanlığı’na gönderildiğini İçişleri Bakanlığı’ndan sisteminin devreye alınması talimatı geldiğinde ortalama hız İl Trafik Komisyonu’nun alacağı karar ile belli olacağını söyledi.