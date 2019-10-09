Çorum’da günlük kişi başı 208 litre su çekiliyor

Çorum’da 2018 yılında Belediyeler tarafından su kaynaklarından 29,9 milyon m3 su çekildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Çorum da 16 belediyenin tamamına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Çorum da belediyelerce çekilen suyun %43,5’i kaynaktan, %18,4'ü kuyu suyundan ve %38,1'i barajdan sağlandı.

Ülkemizde 1 399 belediyenin 1 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %39,9'u barajlardan, %28,1'i kuyulardan, %18,4'ü kaynaklardan, %9 'u akarsulardan ve %4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

ÇORUM’DA KAYNAKLARDAN ÇEKİLEN SUYUN %35,2’ İ ARITILDI

Çorum’da belediyelerce kaynaklardan çekilen toplam 29,9 milyon m3 suyun 10,5 milyon m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Toplam Çekilen suyun %35,2’si arıtıldı. Arıtılan suyun tamamına konvansiyonel arıtma uygulandı.

Ülkemizde belediyelerce kaynaklardan çekilen toplam 6,2 milyar m3 suyun 3,6 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun %92,1'ine konvansiyonel, %7,8'ine gelişmiş, %0,1'ine ise fiziksel arıtma uygulandı

Çorum’da belediye nüfusunun %99,7’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %99,7 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %35,4 olarak hesaplandı.

Ülkemizde ise İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %98,6 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %60,1 olarak hesaplandı.

Çorum’da kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 208 litre olarak hesaplandı.

Çorum’da belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 208 litre olarak hesaplandı.

Türkiye’de ise belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 189 litre, Ankara için 239 litre ve İzmir için 208 litre olduğu tespit edildi. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının en yüksek olduğu il 461 litre ile Kars’ta, en düşük ise 117 litre ile Hakkari’de olduğu tespit edildi.