Çorum’da ‘Gurbetçi’ bereketi

FATİH BATTAR

Çorum’da sıkıntılı günlerden geçen esnafın imdadına yıllık izinlerini geçirmek için memleketleri Çorum’a gelen gurbetçiler yetişti.

Yurt dışında yaşamlarını sürdüren ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, esnafın yüzünü bir nebze de olsa güldürdü.

ÇORUM ESNAFININ CAN DAMARI OLDULAR

Yaz ayının gelmesiyle birlikte şehirde kendini hissettiren gurbetçiler, yurtdışında biriktirdikleri dövizi memleketlerinde harcayarak hem Çorum’a, hem de esnafa katkı sağlıyor. Yabancı turist gibi döviz bırakan gurbetçiler, Çorum esnafının yaz ayı can damarı oluyor.

Özellikle bayramlarda, düğün sezonunda ve gurbetçi ayında iş yaptıklarını belirten esnaflar, yaz ayının gelmesiyle gurbetçilerin Çorum’da ekonomiye can verdiğini söylüyor.

Haziran ayı itibariyle Çorum’a gelen gurbetçilerin esnafın bir nebze de olsa yüzünü güldürdüğünü belirten Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, gurbetçilerin Çorum ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunu söyledi.

‘GURBETÇİLER PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ’

Ayakkabıcı esnafından, mobilyacı esnafına, kuyumcu esnafından tekstil esnafına kadar hemen hemen bütün sektörde gurbetçilerin gelmesiyle birlikte piyasanın canlandığını aktaran Gür; “Gurbetçiler her yıl Haziran ayı gibi memleketlerine geliyor, Ağustos ayı gibi ülkelerine dönüyor. Gurbetçiler, şehre hareket ve bereket getiriyor. Yabancı turist gibi döviz bırakıyorlar. Geldikleri zaman her sektöre faydaları dokunuyor. Gurbetçilerin ekonomiye katkısı yadsınamayacak kadar çok. Esnafımızın yüzü gülüyor, onları en iyi şekilde ağırlıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı’nın da yaz ayına denk gelmesiyle birlikte esnafımız iki bayram birden yaptı.” dedi

Çorum’da piyasayı hareketlendiren gurbetçilerin önümüzdeki ay gibi ülkelerine dönmesi beklenirken, esnaf da gurbetçilerin geri döneceği ayı dört gözle beklemeye başladı.