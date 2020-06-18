Çorum’da hakim ve savcıların göre yerleri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi’yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Çorum’dan da çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti.

Atama kararnamesiyle birlikte; Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına atanırken, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi.

Çorum'a atanan ve Çorum'dan başka illere atanan hakim ve savcıların görev yerleri şu şekikde açıklandı;

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Ceylan, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çorum Hakimi Numan Ergöl, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Cansibel Özdemir, Çorum Hakimliğine, Espiye Hakimi Çiğdem İnanç, Bayat (Çorum) Hakimliğine, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi Emre Ünal, Çorum Hakimliğine, Erzurum Hakimi Orhan Özdemir, Çorum Hakimliğine, Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Atabey, Çorum Hakimliğine, Çorum Hakimi Hasan Birol, Sungurlu Hakimliğine, Çorum Hakimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hakimi) İbrahim Tırık, Trabzon Hakimliğine, Bergama Hakimi Çiğdem Çağla Atasu, Çorum Hakimliğine, Çorum Hakimi Orhan Gülünay, Kaman Hakimliğine, Alaşehir Hakimi Neslihan Özgenç Kahraman, Çorum Hakimliğine, Çorum Hakimi Veysel Görkem Bingöl, Siverek Hakimliğine, Viranşehir Hakimi Buse Çubukçuoğlu, Çorum Hakimliğine, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Ali Savaş Çubukçuoğlu, Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Hakimi Kübra Kaya, Kalecik Hakimliğine, Çorum Cumhuriyet Savcısı Hakdiler Pehlivan, Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı Yavuz Aydın, Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Hakimi Sebiha Çetiner, Çorum Hakimliğine, Şanlıurfa Hakimi Figen Eren, Çorum Hakimliğine, Çorum Hakimi Habip Battal, Ayancık Hakimliğine, Çorum Hakimi Halil Bedir, Boğazlıyan Hakimliğine, Çorum Hakimi Niyazi Bozbuğa, Düziçi Hakimliğine, Çorum Hakimi Mahmut Laloğlu, Avanos Hakimliğine, Bayat (Çorum) Hakimi Tuğba Ünver, Kars Hakimliğine, Bayat (Çorum) Hakimi Nevin Meriç Ünlü, Bozüyük Hakimliğine, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı Ulaş Can Değdaş, Batman Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Hakimi Merve Asena Tuna, Nizip Hakimliğine, Çorum Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, Kargı Cumhuriyet Savcılığına, Alaca Hakimi Mehdi Ünal, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İskilip Hakimi Ayhan Bakır, Derik Hakimliğine, Isparta Hakimi Özge Eroğlu, İskilip Hakimliğine, İskilip Hakimi Abdullah Gökçe, İstanbul Anadolu Hakimliğine, Konya Cumhuriyet Savcısı Esra Hilal Aylan, İskilip Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Hakimi Mehmet Koçak, Bakırköy Hakimliğine, Konya Hakimi Selçuk Aylan, İskilip Hakimliğine, İskilip Hakimi Ünal Aksoy, Çat Hakimliğine, İskilip Cumhuriyet Savcısı Abdullah Erdem, Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Kargı Hakimi Kiraz Hilal Kılınç, Silivri Hakimliğine, Kargı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez, Gürpınar Cumhuriyet Savcılığına, Gökçeada Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Osmancık Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Hakimi Ayfer Sadioğlu, Gaziosmanpaşa Hakimliğine, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Hakimi Murat Koşan, Sungurlu Hakimliğine, Zonguldak Hakimi Serdar Aslan, Sungurlu Hakimliğine, Sungurlu Hakimi Nesrin Avlar, Sarıoğlan Hakimliğine, Samsun Hakimi Şaziye Burcu Koşan, Sungurlu Hakimliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Yasemin Aydın, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi Mustafa Aksüt, Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Yasemin Güney, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Emre Tuna, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Huri Melek Keleş, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi Derya Özkan, Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine, Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Halit Aktaş, Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Zeynep Atmaca, İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi İlker Taslacıoğlu, Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.