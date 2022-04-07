Çorum’da hatalı park yapan sürücülere ceza yağdı

FATİH BATTAR

Çorum’da şehir merkezinde trafik kurallarına uymayan ve özellikle yanlış park eden araçlara ceza kesildi.

Çorum’un en önemli sorunlarından biri olan trafik sorununun önüne geçmek için trafik ekipleri Gazi Caddesi’nde çift park ve hatalı park yapan araçlara yönelik denetimleri devam ediyor.

Özellikle akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Gazi ve İnönü Caddesi’nde hatalı ve yanlış park yapan sürücüler tepki çekerken, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafik akışını engelleyen sorumsuz sürücülere ceza kesti. Ekipler, polis aracından yol kenarına park etmiş araç plakaları anons ederek önce sürücüleri uyarıyor, daha sonra ceza kesiyor.

Yapılan uygulamalarla trafik kazalarının önlenmesi, trafik akışının düzenli bir şekilde akması sağlanmaya ve yaya geçitlerinin yayalar tarafından rahat bir şekilde kullanılması çalışılırken, bu uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.