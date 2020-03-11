Çorum’da her yer dezenfekte ediliyor

FATİH BATTAR

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Çorum’da, Çorum Belediyesi dezenfekte çalışmaları başlattı.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami, okul, otobüs durakları, oyun parkları gibi yerleri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması başlattı.

Konu ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "İçiniz rahat olsun, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kişisel temizlik ve tedbirlerimizi ihmal etmeyelim, ellerimizi sabunlu ve bol suyla sık sık yıkayalım." mesajını paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020, 18:33