Çorum’da ilk defa prostat kanseri ameliyatı yapıldı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Anabilim Dalı başkanı Doçent Doktor Murat Baykam’ın ekibinden öğretim üyesi Üroloji Uzmanı Doçent Doktor Cemil Aydın tarafından ilk kez laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Hastaneye prostat şikâyeti ile başvuran 58 yaşındaki hastanın tetkikleri sonucunda prostat kanseri tespit edildi.

Hastaya Üroloji Uzmanı Doçent Doktor Cemil Aydın tarafından Laparoskopik Radikal Prostatektomi (kapalı olarak tüm prostat dokusunun çıkarılması ameliyatı) yapıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta, ameliyatın 3. günü hastaneden taburcu edildi.

Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastaların daha az ağrı duyduğunu ve daha çabuk toparlandığını belirten Aydın, hastanın hızlı iyileşerek günlük aktivitelerine daha erken döndüğünü söyledi.

Laparoskopi ve açık cerrahiye göre büyük yara izleri olmadığını ve kozmetik açıdan da avantajlı olduğunu aktaran Aydın, “İleri laparoskopik beceri gerektiren ve belli merkezlerde yapılan bu zor ameliyatın Çorum’da yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eskiden sevk ile büyük illere giden bu hastalar artık ilimizde bu hizmete ulaşabiliyorlar” dedi.

Pandemi nedeniyle kanser hastalarının hastaneye geç başvurduklarını aktaran Aydın, 50 yaş üzeri tüm erkeklerin ve birinci derece akrabasında prostat kanseri olan 45 yaş üzeri tüm erkeklerin prostat taramasını muhakkak yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Aydın, Üroloji Kliniği’nde 2017 yılından beri 200’ün üzerinde laparoskopik ameliyat yapıldığını belirtti.

Üroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Murat Baykam ise Üroloji Kliniği’nde açık, kapalı tüm ürolojik ameliyatların ve son teknolojik gelişmeler eşliğinde laparoskopik ameliyatların da uygulandığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 19:23