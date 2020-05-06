Çorum’da kamuda esnek çalışma sona erdi

Habercim 19'un haberine göre Çorum Valiliği, kamuda koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan esnek çalışma modelini vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler üzerine sona erdirdi.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili genelgesi doğrultusunda Valilik tarafından geçtiğimiz 24 Mart’ta kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler alınması öngörülmüştü. Valilik tarafından kamu kurum ve kuruyuşlarına gönderilen resmi yazıda, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi şartı ile kurumlarda asgari personel bulundurulması ve ilgili genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınması istenirken, idari izinli veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmamaları, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu personelin görevlerine dönecek şekilde hazırlıklı olmaları talimatı verilmişti.

Çorum Valiliği, bazı kurumlardan gelen talep ve şikâyetler sonucu çalışma barışının korunması ve suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla idari izinleri yeniden değerlendirdi.

Kurum amirlerine gönderilen yeni karara göre, kamu kuruluşlarında idari izinli sayılan tüm personelin durumlarının ayrı ayrı ele alınarak çalışmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığı tespit edilen personelin görevlerine başlatılması istendi. Bu hususta gerekli incelemenin kurum amirleri tarafından ivedilikle yapılması ve çalışma sonuçları hakkında bilgi verilmesi istendi. (Habercim 19)