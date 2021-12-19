Çorum’da kar yağışı başladı

Çorum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.
GÜNCEL
19 Aralık 2021 Pazar 19:33
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FATİH BATTAR
Çorum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.
Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı.Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte çatılar beyaz bir örtüyle kaplanmaya başladı.
Tarihi Saat Kulesi'nde kartpostallık manzaralar oluşurken, dışardaki vatandaşlar mevsimin ilk karının tadını çıkardı.