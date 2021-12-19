Çorum’da kar yağışı başladı

Çorum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çorum’da kar yağışı başladı

FATİH BATTAR

Çorum'da  akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı.

Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı.Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte çatılar beyaz bir örtüyle kaplanmaya başladı.

Tarihi Saat Kulesi'nde kartpostallık manzaralar oluşurken, dışardaki vatandaşlar mevsimin ilk karının tadını çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 19:41
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Çorum'da kar sevinci
Çorum'da kar sevinci
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