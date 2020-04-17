Çorum’da karantinada olan köy sayısı 3’e düştü

14 gün önce karantinaya alınan Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyündeki karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kargı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla 14 gün karantina altına alınan Oğuz köyünde sürecin tamamlandığı bildirildi. Sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Böylelikle Çorum'da Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Yeşilköy köyü ile birlikte karantinada olan köy sayısı 3’e düştü.