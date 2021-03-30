Çorum’da karantinaya alınan köy sayısı 6’ya yükseldi

FATİH BATTAR

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy sayısı 6’ya yükseldi.

Önceki gün İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Çaltıcak köyü ve Sungurlu'ya bağlı Eşme köyü 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar vermişti. İki köyle birlikte karantinada olan köy sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Karantinada olan köyler şöyle; “Merkez Çaltıcak köyü, Sungurlu Eşme köyü, Osmancık İnal köyü, Kargı Bağözü ve Gökçedoğan köyü, Dodurga Akkaya köyü.”

Karantinada olan köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanırken, ev ziyaretleri de yasak.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 23:14