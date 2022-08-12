Çorum’da kiranın ateşi düşmüş!

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Türkiye genelinde 2021 Eylül ayından itibaren hızlı yükselişe geçen ve kısa sürede zirveleri gören konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı.

Haberde yer alan bilgiye göre Çorum, Türkiye’de kiraların en fazla düştüğü 3 ilden biri oldu. Çorum’da Ağustos ayında kiraların ortalama yüzde 8 düştüğü belirtildi.

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken, beklenen düşüş kendini göstermeye başladı.

Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı. Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.