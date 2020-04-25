Çorum’da Kısa Çalışma Ödeneği’ne 1398 firma başvurdu

FATİH BATTAR

Koronavirüs salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’de kapatılan işyerlerinde istihdamı korumak amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği’ne Çorum’dan 1398 firma başvurdu.

Covid-19 salgını dünyanın bir çok ülkesinde ekonomik hayatı felç ederken Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından Çorum’da 1398 firma başvuru yaparken, bu kurumlarda çalışan 7 bin 700 sigortalı çalışan Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmaya hak kazandı.

Çorum’da Kısa Çalışma Ödeneği için başvuran bütün firmaların destek almaya hak kazandığını belirten İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, ödemelerin en geç 5 Mayıs’a kadar tamamlanacağını kaydetti. Başvuru yapan 1398 firmadan 1050’sinin işlemlerinin tamamlandığını ve ödemelerin başladığını aktaran Şahan, geri kalan firmaların işlemlerinin devam ettiğini ve yapılan denetim sonrası geri kalan firmalara da ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Şahan; “Türkiye’de koronavirüsten dolayı kapanması ve bir çok firmada üretime ara verilmesi işçileri etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlem paketinde Kısa Çalışma Ödeneği yer alıyor. Bu koronanavirüs sebebiyle getirilen bir uygulama değil. Bu ödenek İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alıyor ve virüs ortaya çıkmadan önce de uygulanmaktaydı. Ancak Türkiye’de buna başvurmak için şartlar biraz daha kolaylaştırıldı. Ödemeler ise İşsizlik Fonu’ndan yapılıyor. İşsizlik Fonu’nun gelirleri ise yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor. Devletin katkısı işçiden yapılan kesinti ile aynı.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 19:00