Çorum’da konut satışları %24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da Ağustos ayında 767 konut satıldı.

Çorum’da toplam konut satışları bir önce ki yılın aynı ayına göre %13.3 ve bir önceki aya göre %24, 1 oranda artarak 767 adet oldu.

Çorum 767 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,7'1ik pay alarak 35'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre göre %5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve % 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbu l'u, 10 bin 707 konut satışı ve %9,7 payı ile Ankara, 6 bin 025 konut satışı ve %5,5 pay ile izmir izledi. Konut satışı saysında en düşük iler sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 263 OLDU

Ağustos ayında Çorum’da satılan konutlarun %34,3'ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasında 19.sırada yer aldı. Çorum’da Ağustos ayı ititibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %209,4 oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artış göstererek 34 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 382 konut satışı ve %12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %43,8 ile Bilecik oldu.

ÇORUM’DA 504 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da Ağustos ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %14.9 oranında azaldı. Aynı dönemde toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı sıralamasına göre 63.sırada yer aldı.

Ağustos ayında Çorum’da satılan konutların 331 adedi ilk defa satılırken, 436 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum’da toplam konut satışları içindeki ilk satışların payı %43.2 iken, ikinci el satışlarının payı ise %56.8 olarak gerçekleşti.