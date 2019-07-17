Çorum’da konut satışlarındaki düşüş devam ediyor

TÜİK Haziran ayı Konut Satışları istatistiki verilerine göre Çorum’da Haziran ayında 420 konut satışı yapıldığı açıklandı.

Mayıs ayında 431 konutun satıldığı Çorum’da, Haziran ayında 420 konut satışı gerçekleştirildi. Çorum’da geçtiğimiz yıllara oranla konut satışlarını bir hayli düştüğü gözleniyor.

TÜRKİYE'DE 2019 HAZİRAN AYINDA 61 355 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,6 oranında azalarak 61 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 060 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 430 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 3 390 konut satışı ve %5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 7 BİN 319 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %84,6 oranında azalış göstererek 7 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 175 konut satışı ve %16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %23,1 ile Tunceli oldu.

54 036 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %24,7 oranında azalarak 54 036 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 8 885 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,3 oldu. Ankara 4 569 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 063 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

23 265 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %59,2 azalarak 23 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %37,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 813 konut satışı ve %16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1 656 konut satışı ile Ankara ve 1 289 konut satışı ile İzmir izledi.

38 090 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,9 azalış göstererek 38_090 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 247 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %62,1 oldu. Ankara 3 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 212 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA 2 689 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %30,5 artarak 2 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019'da ilk sırayı 1 009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.