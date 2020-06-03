Çorum’da korkutan deprem!

Çorum’da bugün 16.10 sularında 3.9 şiddetinde deprem yaşandı.

Çorum’da korkutan deprem!

Çorum’da bugün 16.10 sularında 10 saniye süren 3.9 şiddettinde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Celilkırı olduğu belirlenen depremde can ve mal kaybı olmazken, deprem sırasında bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Artçı sarsıntılar devam edince halk sokağa döküldü.

Depreme asansörde yakalandığını belirten Kadir Sol isimli vatandaş; "Deprem anında asansördeydim. Asansör sallanınca büyük panik yaşadım. Allah'tan şiddeti çok fazla değilmiş. Asansörden indikten sonra hemen kendimi dışarı attım." dedi 

Deprem ile ilgili bir açıklama da Çorum Valiliği'nden geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada; "Bugün saat 16.09 sularında merkez üssü ilimiz Yaydiğin, Eskiekin, Celilkırı mevkiinde 3.9 şiddetinde ve yerin 7.17 km derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Herhangi bir hasar ihbarı ve can kaybı ihbarı yoktur." denildi 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 18:10
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YORUMLAR
Hacı Nuri
Hacı Nuri - 2 saat Önce

Önce 5 dediniz, sonra 4'e çektiniz. Oysa 3.9. Şunun doğrusunu yazsanız ne kadar güzel olur demi.

Fersah
Fersah - 2 saat Önce

Merkez iyi sallandı hee

Merkez iyi sallandı hee
Merkez iyi sallandı hee - 2 saat Önce

Mrt kck
Mrt kck - 2 saat Önce

Çok şiddetliydi masa başındayım çok korktum Allah beterinden saklasın inşAllah

Adem Albasan
Adem Albasan - 2 saat Önce

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