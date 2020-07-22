Çorum’da Koronavirüs denetimleri

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği “Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında Çorum’da dün Valilik tarafından oluşturulan komisyonla birlikte her yerde Koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Komisyon Çorum’da ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda denetim yaptı.

Jandarma ve Emniyet ekipleri de başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe konusunda vatandaşları uyardı.