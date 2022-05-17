Çorum’da kortejli ‘Aile Haftası’ kutlaması

FATİH BATTAR

Çorum’da 15-21 Mayıs "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Valilik önünde buluşan müdürlük çalışanları ve vatandaşlar ellerinde ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ yazılı dövizlerle Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yaptı.

Toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde yürüyüş etkinliği düzenlendiğini belirten Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç;“Birleşmiş Milletler tarafından bu hafta Aile Haftası olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik gerçekleşecek. Bu kapsamda ailenin önemine dikkat çekmek için “Biz büyük bir aileyiz” sloganıyla yürüyüş düzenledik. Aile haftasıyla ilgili etkinlikler hafta boyunca devam edecek.” dedi.