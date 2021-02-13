Çorum’da Kur’an Kursları ile ilgili yeni karar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kur’an Kursları ile ilgili yeni karar alındı.

Alınan karara göre yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasıyla hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15 Şubat 2021 Pazartesi’den itibaren eğitimin başlayacağı ve belirli kurallar çerçevesinde kısıtlamalar muaf tutulacağı açıklandı.

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında belirli şartlarda kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle; Hafızlık eğitimi verilen Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin ezberlerini öğreticilerine verebilmeleri için sabah 08:00 - 12:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarıyla veya velileri ile birlikte hususi araçlarla Kur'an kurslarına gidip gelebilmelerine izin verilmesine, bu maksatla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir.”