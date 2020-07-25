Çorum’da kurbanlıklar görücüye çıktı

FATİH BATTAR

Bölgenin en büyük ve en modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık görücüye çıktı. 23 Temmuz itibariyle açılan Çorum Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yavaş yavaş satıcılar pazardaki yerlerini almaya başladı.

Henüz hareketliliğin olmadığı Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklar sahiplerini bekliyor. Pazarda satıcı ve alıcıların azlığı göze çarparken, Pazartesi gününden itibaren yoğunluğun başlaması bekleniyor. Hayvan sahipleri bayrama sayılı günler olmasına rağmen hareketliliğin olmamasının nedeninin Koronavirüs olduğunu söylüyor.

Vatandaşların kurbanlıkları almaya son güne bırakabileceğini belirten hayvan sahipleri, umutlarını bu haftaya bırakmış durumda.

Koronavirüs önlemlerinin de alındığı Hayvan Pazarı’nda pazarlıklar sopa ile yapılıyor.

‘SON 2-3 GÜN KALA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ’

Mecitözü’nden hayvanlarını satmak için Çorum’a gelen düve yetiştiricisi Onur Aydın; “İki gün önce Hayvan Pazarı açıldı ve ilk gelenlerden biri de biziz. Toplam 24 tane kurbanlık dişi düve ile buraya geldik. Henüz hiç satış yapamadık. Pazarda şu anda hiçbir hareketlilik yok. Alıcı da yok satıcı da yok. Koronavirüs nedeniyle insanlar biraz da çekiniyor. İnşallah Pazartesi gününden itibaren bir hareketliğin olmasını bekliyoruz.” dedi

‘FİYATLAR 10 BİN İLE 23 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR’

Merkeze bağlı Şahinkaya köyünden gelen Hasan Evci ise 5 tane hayvanla geldiğini ve sadece 1 tanesini satabildiğini söyledi. Bu sene fiyatların geçtiğimiz yıla oranla düştüğünü belirten Evci; “Geçtiğimiz yıla oranla bu sene pazarda fiyatlar biraz daha düşük. 10 bin TL’den başlıyor, 23 bin TL’ye kadar hayvanlarımız var. Şu anda pazarda bir hareketlilik yok ama son 2-3 gün kala hareketlilik olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 20:50