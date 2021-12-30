Çorum’da “Leblebili Sabun” üretildi

Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde ilk örnekleri yapılan Leblebili Sabunun tanıtımı ve yapım aşamasını anlatan tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Fisun Gülser, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış’ın eşi Gizem Atış, Kadın Kültür Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher ve Melikgazi Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Hilal Irmak katıldı.

Program protokol eşlerinin merkezde devam eden kursları gezmesiyle başladı. Eğitmen ve kursiyerlerle sohbet eden misafirler el emeği göz nuru çalışmalara hayran kaldıklarını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Leblebili Sabunun yapımıyla ilgili bilgi veren Melikgazi Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Hilal Irmak, “Bu zamana kadar böyle bir çalışmanın yapılmadığını hatırlatarak Türkiye’de ilk Çorum Belediyesi Melikgazi Kadın Kültür Merkezi olarak biz hayata geçirdik” dedi.

Irmak, “Dünyada ilk olarak üretilen Leblebili Sabunu’nun faydalarından bahsetmek istiyorum. Leblebi Sabunu deyince ilk akla gelen leblebiden sabun olur mu. Evet olur nohutun suyundan elde ettiğimiz bitkilerle sabunun oluşumunu sağladık çeşitli yağlarla bunu zenginleştirerek kuru ve yağlı ciltler için sabunlarımızı ürettik. Leblebinin faydaları güneş ışınlarına karşı cildimizde oluşan kızarıkları engelliyor, cilde canlılık veriyor ve cildi besliyor. Ben buradan desteklerini esirgemeyen başta Çorum Belediye Başkanımıza ve eşi Feyza Aşgın’a teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi ve başardık” diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol eşleri Leblebili Sabun yapmak için tezgâhın arkasına geçtiler. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın Leblebili Sabun yaptılar.

Program sonunda misafirlere daha önce yapılan Leblebili Sabunların yer aldığı hediye takdim edildi. Yapılan sabunlara hayran kaldıklarını belirten protokol eşleri, böyle bir imkânı sağlayıp bu projeyi hayata geçirdikleri için Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.





Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 18:07