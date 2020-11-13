Çorum’da mesai saatleri değişti

Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında salgınla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilmesi kararı aldı.

Buna göre, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mesai saatleri 08.00-17.00 olarak düzenlenirken, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ise mesai saati 08.30-17.30 olarak belirlendi.