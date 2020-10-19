Çorum’da Muhtarlar Günü kutlandı

FATİH BATTAR

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutladı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başlayan kutlamalar kapsamında muhtarlar Anıt’a çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından muhtarlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın devamında Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Koca, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Çorum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi; “Türk idari yapımızın temeli olan muhtarlık müessesesi, dünyada örneği bulunmayan sadece milletimize özgü sosyal yaşam ve dayanışmanın kaynağını oluşturan önemli bir idari birimdir.” dedi

Muhtarların, vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için devletle vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Çiftçi; “Köy odaları, konakları vb. mekânlarda toplanan halkın istek, dilek ve sorunları bu meclislerde görüşülüp, çözüm yolları araştırılır, konuların büyük bir bölümü bu meclislerde çözülüp, devletin işleri ve yükü azaltılırdı. Zaman içerisinde değişen idare yapısı ile ilk kez 1829 yılında kurulan bu teşkilat zaman zaman işlevini kaybetmeye başlasa da son yıllarda hükümetlerimizin bu kuruma verdiği önem sonucu tekrar işlevine kavuşturulmuş, genel idareye önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşın derdiyle dertlenen, halkın tercihiyle, seçimiyle iş başına gelmiş ilimizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü” nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

