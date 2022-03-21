Çorum’da Nevruz coşkusu

FATİH BATTAR

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile başlayan kutlama programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı. Daha sonra demir döven protokol üyeleri yumurta tokuşturdu. Gün boyu devam eden Nevruz coşkusu ip çekme, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Program Nevruz Halayı ile sona erdi.

Bu arada Vali Mustafa Çiftçi de Nevruz Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi; “Türk dünyasını kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, barış ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz; Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Nevruz’un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda, sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü.” diyen bir medeniyetin temsilcisi olarak bizler, sevgi ve hoşgörü ile birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktararak milletçe bir arada, barış ve huzur içerisinde yaşamayı devam ettirme gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle, Saygıdeğer Çorumluların Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin bayramı olan bu güzel günün ve gelecek günlerin yüreği birlikte atan herkese huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı