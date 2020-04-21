Çorum’da Nisan ayında 1841 kişinin ihtiyaçları karşılandı

Çorum’da Koronavirüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Nisan ayında 1841 kişiye yardım eli uzattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan polis, jandarma, sağlık personeli, öğretmenler, din görevlileri, virüsün ortaya çıktığı günden bu yana Çorum’da vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Çorum’da Vefa Sosyal destek Grubu, 1 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında 1 841 vatandaşın ihtiyacını karşıladı. İçişleri Bakanlığı tarafından, ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronk hastalığı bulunan ve 20 yaş ve altı vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtyaçlarının karşılanması için il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Öncelikle risk grubundaki vatandaşların, 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular değelendilerek Vefa Sosyal Deste Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.