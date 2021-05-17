Çorum’da Nisan ayında 504 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da Nisan ayında 504 adet konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerinden "Çorum İli, Konut Satış İstatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum'da 2021 yılı Nisan ayında konut satış oranları bir yılda %95,3 artarak 504 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. 504 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,5'i Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 36. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %30,7 azalarak 88 olarak gerçekleşti

Çorum'da ipotekli konut satışları sayısı 88 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,5 ile 31. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. Ipotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %217,6 artarak 416 olarak gerçekleşti

Çorum'da diğer satış türleri sonucunda 416 konut el değiştirdi. Çorum'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %82,5'dir. Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,5'lik pay alarak 39. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve %19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yi 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.

Çorum'da 504 konut satışının, 211'i ilk satış, 293'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 95 bin 863 konut satışının 29 bin 212'si (%30,5) ilk satış, 66 bin 651'i ise (%69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir. Çorum'da ise 504 konut satışının 211'i (%41,9) ilk satış, 293'ü ise (%58,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti.