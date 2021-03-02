Çorum’da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşmeye geçildiğini açıklamasının ardından dün Çorum’da okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Koronavirüs nedeniyle okullarından uzun süre uzak kalan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Öğrenciler hem yüz yüze eğitime başlamanın hem de arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu arada eğitime başlayan okullarda Koronavirüs tedbirleri elden bırakılmadı. Okul girişlerine dezenfektan konulurken, öğretmenler de öğrencilere sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak oldu.

Sarı Çorum merkezde Ziya Gökalp İlkokulu’nu ziyaret ederek, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle sohbet etti. Sarı daha Üyük köyü İlkokulu’nu, Ovasaray Köyü Şehit Arslan Eren İlkokulu-Ortaokulunu, Mecitözü İbek Köyü Şehit Er Osman Aydoğdu İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarını okula bırakan veliler de okulların açılmasından duydukları memnuniyeti belirtti.