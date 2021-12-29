Çorum’da okul çevrelerinde asayiş uygulaması

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinde okul önü, çevresi ve ana caddeler üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eti Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması kapsamında bazı vatandaşlar ve esnafların GBT’leri sorgulandı. Okul çevresindeki market-bakkal gibi yerleri de denetleyen ekipler, özellikle 18 yaşın altındaki öğrencilere sigara ve dal sigara satılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de okul önlerinde uygulama yaparak araçları denetledi.

Denetimle ilgili bilgi veren Çocuk Şube Komiseri Deniz Dağdelen; “Okullarımıza yönelik uygulama seferberliği başlattık. Uygulama ile amacımız öğrenci sayısı yüksek okullarımızın eğitim hayatında güvenliğini sağlayabilmek. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak yaklaşık 1 aydır lise önü ve çevrelerinde asayiş denetimlerimiz devam ediyor. Uygulama kapsamında eğitimle alakası olmayan kişilerin okul çevresinde dolaşmasını önlemeye ve öğrenci güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerin kötü alışkanlardan uzak durmasını sağlıyoruz ve bu konuda da okul çevresinde faaliyet gösteren market-bakkal gibi yerlere öğrencilere sigara satmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Hergün okullarımızda bu uygulamayı yapıyoruz. Okul önü ve çevresinde olumsuz bir şey gören vatandaşlarımızın bize ulaşmasını istiyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 18:31