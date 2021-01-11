FATİH BATTAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Çorum’da okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum’daki okullarda sabah saat 10.00’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşının okunması etkinliği yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ortaokulu’nda yapılan törene CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, yöneticiler ve halihazırda görevli personel katıldı.

Törene katılamayan öğrenciler, öğretmenler ve aileler de evden İstiklal Marşı okudu.

Ayrıca TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.