Çorum’da ölüm oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Ölüm İstatistiklerinden "Çorum ili ölüm istatistikleri, 2018" konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2018 yılı sonuçlarına göre; 2018 yılında Çorum ilinde 4 bin 091 ölüm gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında %0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu.

Çorum ilinde ölüm sayısı 2017 yılında 4 bin 128 iken bu sayı 2018 yılında %0,9 azalarak 4 bin 091 oldu. En fazla ölüm 62 bin 503 ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 26 bin 458 ölüm ile İzmir ve 26 bin 098 ölüm ile Ankara takip etti. Çorum ili 4 bin 091 ölüm ile Erzurum ile birlikte Türkiye'de 34'üncü sırada yer aldı. En az ölüm 498 ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 7,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir. Türkiye'de kaba ölüm hızı, 2017 yılında 5,3 iken 2018 yılında 5,2'ye indi. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Çorum ilinde 2017 yılında binde 7,8 olan kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 7,7'ye indi. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,2 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,4 ile Sinop ve binde 8,8 ile Balıkesir izledi. Çorum ili binde 7,7 kaba ölüm hızı ile Amasya ve Ardahan'la 15'inci sırada yer aldı. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller binde 2,6 ile Şırnak, binde 2,8 ile Hakkari ve Batman illeri oldu.

Türkiye'de 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,6'sini (232 bin 799 kişi) erkekler, % 45,3'ünü (193 bin 307 kişi) kadınlar oluşturdu. Çorum ilinde 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin %54,1'ini (2 bin 214 kişi) erkekler, %45,9'unu (1 877 kişi) kadınlar oluşturdu.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 7,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edime izledi. Çorum ilinde bebek ölüm hızı binde 7,8 oldu. Çorum ili en düşük bebek ölüm hızı oranına sahip iller arasında 25'inci sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 14:14