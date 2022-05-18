Bursa'da geçtiğimiz günlerde yakalanan DEAŞ'lı 3 canlı bomba eylemciyle ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "6-7 ay önce Çorum’da önemli belgeler yakaladık" dedi

Çorum'da yakalanan belgeler ile başka belgeleri birleştirerek birbirine okutturduklarını belirten Soylu; "Çok önemli operasyonlar hazırladılar. 3-4 aydır, bizzat 112in üzerinde canlı bomba eylemi yapacak, yapmaya karar vermiş terörist olarak nitelendireceğimiz eylemleri gerçekleştirecek kişileri yakaladık. Şöyle bir durum var. PKK, PYD, DHKP-C ve DEAŞ arasında eşanlılıklar gördüğüm çok oluyor. Sanki aynı işleri yanı yöntemler, aynı zaman dilimi içinde yapmak üzere birbirleri ile ilgili kararlaştırılmış bir adımı gerçekleştiriyorlar. Terör örgütlerinin bir karar vericisi var DEŞA’a diyor ki sen bunu yap, diğerine diyor ki sen bunu yap. Aynı zamanda eş zamanda bunu sağlayabilecek bir adımı gerçekleştirmek için hareket halline geçebiliyorlar. DEAŞ konusunda çok önemli çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu

(İHA)