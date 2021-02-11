Çorum’da otomatik çelik kepenk imalatı

RECEP MEBET

Necdet Karamanlı’nın kurucusu olduğu Karamanlı Yapı, Çorum’da bir ilke imza atarak otomatik çelik kepenk imalatına başladı.

Çorum Sanayi Sitesi KSS 23. Cadde numara 55’te faaliyet gösteren Karamanlı Yapı, hayata geçirdiği yeni üretim bandı ile çevre il ve ilçelere de hizmet veriyor.



Oğlu Necip Karamanlı ile birlikte gazetemize açıklamalarda bulunan Necdet Karamanlı, “45 yıllık tecrübemizle sektörde bir ilki daha başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Otomatik kepenk ihtiyacının bugüne kadar diğer illerden demonte olarak karşılandığına dikkat çeken Karamanlı, “Tesisimize kazandırdığımız çelik kepenk makinası ile zaman ve maliyet avantajı sunuyoruz” diye konuştu.

Sektörde faaliyet gösteren esnaflara da seslenen Karamanlı, “Demonte yapan tüm arkadaşları, sunduğumuz imkandan faydalanmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Fabrikalar, sanayi siteleri, mağazalar ve garaj kapılarında tercih edilen otomatik çelik kepenklerin, hem yerden tasarruf hem de kullanım kolaylığı sağladığının altını çizen Karamanlı, “Demir ve alüminyum doğramadan daha hesaplı ve şık bir görüntü sunan otomatik kepenge ulaşmak şimdi daha kolay” şeklinde konuştu.

Pergole otomatik tente, giyotin cam, alüminyum cephe, fotosel kapı, PVC, duşakabin, çelik konstrüksiyon, cam balkon ve ısı camlı balkon işlerinin yanı sıra tüm bu alanlarda bakım ve onarım hizmeti de sunduklarını hatırlatan Karamanlı, çalışmalarını yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Karamanlı Yapı’ya beklediklerini sözlerine ekledi.