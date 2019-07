‘Çorum’da özel bir platform kurulmalı’

EROL TAŞKAN

Hitit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum'un tüm dinamiklerinin içerisinde yer alacağı bir platform kurulmasını teklif ederek, "Şu an gündemde olan Volkswagen yatırımı başta olmak üzere, Çorum'u ilgilendiren tüm büyük projelerin takibi ve desteği için özel bir platform oluşturmalıyız." dedi.

Çerikci, gazetemize yaptığı açıklamasında, "Bu işi birlikte tamamına erdirelim." başlıklı teklifimizi çok yerinde bir teklif olarak kabul ettiğini belirtti.

"Biz niye bir araya gelemiyoruz?" sorusunu soran Erdoğan Çerikci, bir memlekette herkesin aynı duygu ve heyecanı taşıdığı halde, birlik ve bütünlük iletişimi kuramaz bir görüntü sergilemenin kabul edilemez olduğunu, ama-fakat demeksizin herkesin meydana çıkıp, el birliği ederek, Çorum'u ilgilendiren tüm major meselelerin takipçisi ve destekçisi olması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

Oluşturulmasını teklif ettiği platformun, Çorum'da her konuda birlik ve beraberliği sağlayıp, geniş bir istişare ortamı ve saygı-sevgi çerçevesinde Çorum'un sorunlarına ortak akıl ve güç birliği ile sahip çıkılabileceğine işaret eden Çerikci, "Gün bugündür. Bu vesile ile ortaya koyacağımız birlikteliğimiz, her derdimizin dermanı, her çabamızın temel gücü olabilir. Tüm ayrılıklarımızı ve şahsi fikirlerimizi bir kenara bırakarak, memleket davasında tek yumruk olalım." çağrısında bulundu.