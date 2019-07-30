FATİH BATTAR

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Çorum’da patates hasadı başladı. Çorum’da tarlada toplanan patatesler Adana, Konya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Temmuz ayının ilk haftasında sökümüne başlanan patates, yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönemde ekim ve sökümü yapılıyor. Hakimiyet Gazetesi olarak Karapınar köyünde patates hasadını görüntüledik. Çorum merkeze bağlı Karapınar köyünde patates üreticileri bu sene verimin oldukça iyi olduğunu belirterek, hasat ile birlikte fiyatların düşeceğini söyledi.



TARLADA 1.20, PAZARDA 1.70

Geçtiğimiz yıl rekor kıran patates, bu yıl hem verim, hem kalite açısından çiftçinin yüzünü güldürse de fiyat konusunda üretici sıkıntılı. Geçtiğimiz yıl patates ve soğanın kilosu 6 lirayı görmüştü. Geçtiğimiz yıl zam şampiyonu olan patates ve soğanın kilosu bu sene tarlada 1.20 kuruş, pazarda 1.75 kuruş. Üretici fiyat konusunda dert yansa da patates fiyatların bu sene düşük olması vatandaşların yüzünü güldürüyor.



ÜRETİCİ FİYATLARDAN DERTLİ

Geçen yıl tezgahlarda kilosu 6 liraya kadar çıkan patates fiyatları bu yıl dibe vurdu, tarlada kilosu 1.20 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, elektrik, ilaç, gübre, işçi gibi girdilerin pahalı olması nedeniyle fiyatın maliyeti karşılamadığını, alın terlerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Bu sene patates ekiminn fazla olmasının da fiyatları etkilediğini dile getiren üreticiler, fiyatların kendileri için yüz güldürmediğini ifade etti.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA DÜŞECEK

Geçtiğimiz yıl çiftçilerin çoğunun patates ve soğan ekimi yapmadığını belirten üreticiler, bu sene patates eken sayısında artış olduğunu ve bunun da fiyatlara önümüzdeki günlerde yansıyacağını söyledi.

Patates ekiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten üreticiler, "Patatesleri üçüncü aydan itibaren ekmeye başlarız. Yedinci ayda da yaklaşık 100 gün içinde patatesleri hasat etmeye başlarız. Sabah ezanından itibaren de işçilerimiz toplar ve tarladan nakliyesi yapılır. Bizim bu bölgede toplanan patatesler Adana, Konya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.” dedi.