Çorum’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

FATİH BATTAR

Çorum’da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü.

Şehir merkezinde ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ankara ve Samsun yolunda trafik yoğunluğu görülürken, su birikintileri sürücülerin zor anlar yaşattı. Çorum Belediyesi ekipleri de yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye dönünce ekipler hemen müdahale etti. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

Meteoroloji ekipleri vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Yağışların önümüzdeki Pazar gününe kadar devam edeceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşın tedbirli olmasını istedi.