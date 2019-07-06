Çorum’da Sarıkız örümceği görüldü

FATİH AKBAŞ

Dünya’da Camel Spider olarak bilinen ülkemizde ise ‘Sarıkız’ olarak adlandırılan örümcek türüne Çorum’da da rastlandı.



Dünya’da çöl bölgelerinde ülkemizde de çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bu örümcek türü, küçük böcekler ya da daha önceden ölmüş olan küçük kemirgenler fare ve benzeri doğal canlıların ölmüş artıklarıyla besleniyor.

Sarıkız örümceği geçtiğimiz günlerde Çorum il merkezinde de görüldü. Örümceği evinde bulunan vatandaş ilk defa böyle bir örümcek gördüğünü belirterek, “Böceği gördüğüm zaman tedirgin oldum. Çünki ilk defa böyle bir böcek türü gördüm. Yaptığım araştırmada bulduğum örümceğin Camel Spider olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarıkız’ olarak adlandırılan örümcek türü olduğunu öğrendim. Bu örümcek türü genellikle çöl bölgelerinde ülkemizde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülüyormuş. Küçük böcekler ya da ölmüş olan küçük kemirgenler fare ve benzeri doğal canlıların ölmüş artıklarıyla besleniyormuş. Zehirsiz olan bu böcek türünün yediği ölmüş hayvanlar yada böceklerden bulaşan bakterileri insanları ısırdığı zaman bulaştırabiliyormuş. Bundan dolayı da zaman zaman insanlarda rahatsızlıklara sebep oluyormuş” dedi.



Örümceğin bir metre zıplayabildiğini belirten uzmanlar ise taşların ve kayaların alt kısımlarında gündüzleri saklanarak korunaklı bir şekilde gizlenen örümceğin gece dışarı çıktığını belirtiyorlar.