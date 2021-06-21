Çorum’da savunma sanayi buluşması

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile SAHA İstanbul iş birliğinde ‘Çorum Savunma Sanayi Buluşması’ gerçekleştirilecek.

Çorum sanayisinde savunma sanayine ilişkin farkındalığı geliştirmek, savunma sanayine çalışma potansiyeli olan firmalara yön göstermek ve hedef vermek, Çorum sanayicilerini daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda 23 Haziran Çarşamba günü ‘Çorum Savunma Sanayi Buluşması’ gerçekleştirilecek.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Çorum sanayisinde savunma sanayine ilişkin farkındalığı geliştirmek, savunma sanayine çalışma potansiyeli olan firmalara yön göstermek ve hedef vermek, Çorum sanayicilerini daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla Çorum Valiliği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ‘Çorum Savunma Sanayi Buluşması’ gerçekleştirileceğini ifade etti.

Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede gibi isimlerin de katılacağı Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nda düzenlenecek panellerle de sanayicilere yeni hedefler belirlenip yol haritaları çıkarılacağını anlatan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Çorum Savunma Sanayi Buluşması’nın 23 Haziran Çarşamba günü 10.30-14.30 saatleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacağını belirtti.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin konuşmaları ile başlayacak olan buluşmada, Hakan Güldağ moderatörlüğünde panel düzenlenecek.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Çorum Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros ve TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş’un konuşmacı olarak katılacağı program soru cevap bölümü ve katılımcıların fabrika ziyaretleri ile sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 19:51