Çorum’da sel sonrası temizlik

Çorum’da dün meydana gelen afet sonrasında cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Çorum’da dün afet şeklindeki sağanak yağışın ardından oluşan su baskınları ve meydana gelen sel, ardında çamur bıraktı.

Bodrum katlar ile iş yerlerinden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından mahalle ve caddelerde biriken çamuru temizlemek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, afetten etkilenen alanlardaki çalışmalara yoğunluk verdi.

Gece saatlerinden itibaren apartman bahçeleri ve caddelerde temizliği sürdüren ekipler, sel kalıntılarını temizleyip ardından yıkama çalışmalarını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 18:08