Çorum’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

FATİH BATTAR

Çorum'da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri yayaların yürümesine engel olurken, araçlar da trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çorum Valiliği vatandaşları dün ‘Şiddetli yağmur ve dolu’ uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Gök gürültülü şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, Meteroroloji yağışların yarın da devam edeceği uyarısında bulundu.

Metrekareye 50 kg yağmurun yağdığı Çorum’da cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve işyeri su baskınlarına karşı Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri de teyakkuz halinde.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 20:31