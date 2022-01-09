​​​​​​​Çorum’da sivil ekipler sahaya indi

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri, Çorum’da sahaya indi.

Gazi, İnönü ve Bahabey Caddesi’nde otobüs, taksi, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiren sivil ekipler, evrak ve belgelerinde eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimde 180 araç kontrol edilirken, kask takmayan 9 motosiklet sürücüsüne, emniyet kemeri takmayan 7 araç sürücüsüne ve kırmızı ışık ihlali yapan 4 araç sürücüsüne, trafik kural ihlali yapan 2 otobüs şoförüne ve 2 ilçe minibüs şoförüne toplam 5 bin 628 lira ceza kesildi.

Denetimde ayrıca 4 araç trafikten men edildi.

Denetimle ilgili bilgi veren Çorum İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir; “İlimizde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve algıda yakalanma duygusunu artırmak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri sahaya indi. Denetimler kapsamında ticari taksilere sivil müşteri olarak binerek yapmış oldukları kural ihlallerini ilerde bekleyen sivil trafik polislerine bildiriyor onlarda gerekli cezai müayyide uyguluyorlar. Çorum İl Trafik Şube Müdürlüğü olarak amacımız ceza yazmak değil, bilgilendirmek. Ayrıca Çorum’u trafikte hoşgörü ve saygının başkenti yapmaya kararlıyız ve trafik kurallarına tümüyle uyan bir il olma yolunda ilerliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 17:12