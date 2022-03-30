’Çorum’da son 18 yılda 70 milyon 500 bin fidan toprakla buluştu’

M.BURAK YALÇIN

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum’da 5 bin fidan daha toprakla buluştu. Etkinlikte konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2003-2021 yılları arasında 47 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığını belirterek, 70 milyon 500 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi(OSB) girişindeki alanda fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikim töreninde açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un yüzölçümünün 1 milyon 280 bin hektardan oluştuğunu belirterek, bunun 475 bin hektarının ormanlık alanlardan oluştuğunu söyledi.

VALİ ÇİFTÇİ: ÇORUM’UN YÜZDE 40’A YAKIN BÖLÜMÜ YEŞİL VATANDAN OLUŞUYOR

Çorum’un yüzölçümünün yüzde 38’inin ormanlık alanlarla kaplı olduğunu anlatan Vali Çiftçi, “Başka bir deyişle ilimizin yüzde 40’a yakın bölümü yeşil vatandan oluşuyor. Orman İşletme Müdürlüğü 2003-2021 yılları arasında 47 bin hektar alanı ağaçlandırdı ve 70 milyon 500 bin fidan dikti. Orman İşletme Müdürlüğü ilimi yeşillendirme ve ormanlık alanların artırılmasında yoğun bir çaba gösteriyor” dedi.

AŞGIN: AYDINLIK YARINLAR İÇİN YEŞİLLENDİRMEYE, ORMANLARIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ormanların önemli ve kıymetli değerler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Son yıllarda 15-20 yıl içerisinde ülkemizde fidan dikimi kampanyaları devam ediyor. Şehrimizde de ağaçlandırma yapılacak tüm alanlarda zaman zaman belediyemiz, zaman zaman da Orman İşletme Müdürlüğü’müz katkılarıyla ormanlar hayat buluyor. Bu geleceğimiz için çok önemli. Aydınlık yarınlar için yeşillendirmeye, ormanlarımızı artırmaya devam ediyoruz.”

KAYAALP: 5 BİN TOPRAĞI FİDANLA BULUŞTURUYORUZ

Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de etkinlikte çeşitli türlerde 5 bin fidan toprakla buluşturacaklarını vurgulayarak, “Öğrencilerin yoğun şekilde katıldığı etkinlikleri önemsiyoruz. Onlarda fidan misali küçücükler. Büyüyük ülkemizin geleceği olacaklar. Bizim fidanlarımız vatan toprağını kökleriyle sımsıkı kavrayarak muhafaza ederken, bu kardeşlerimizde geleceğin yöneticileri, doğa severleri olacaklar. Bulunmuş oldukları makamlarda doğa sevgisiyle işlerini yürütecekler ve geleceğimize daha emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaklar” diye konuştu.